Interparfums : Oddo neutre après des semestriels 'solides'

06/09/2018 | 10:28

L'analyste Oddo BHF maintient ce jour sa recommandation 'neutre' sur le titre Interparfums, retenant des résultats au titre du premier semestre 2018 qualifiés de solides et des guidances confirmées pour les prochaines échéances.



'Les chiffres sont satisfaisants et rappellent le fin pilotage des charges et des guidances. À présent, une question de timing se pose à nous : nous apprécions fondamentalement la valeur, mais 2018 (sans grand lancement) est un exercice de construction pour la période 2019/20 qui s'annonce dense en termes de lancements majeurs (...). Il nous semble que le timing sera meilleur en fin d'année dans la perspective 2019/20 (Investor Day en novembre)', explique Oddo BHF.



Le broker fixe par ailleurs son objectif de cours à 36 euros.





