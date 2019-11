crisdak - les insiders ont le nez creux -AMF Décision et Information

n° 211D0202



211D0202



FR0004024222-DD0202



13 janvier 2011



INFORMATION



Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes

mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société



La présente déclaration n’a pas fait l’objet d’un contrôle de l’AMF et est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant.



INTER PARFUMS





DECLARANT :



Frédéric GARCIA-PELAYO, Directeur Général Délégué







INSTRUMENT FINANCIER : Actions







NATURE DE L’OPÉRATION : Cession







DATE DE L’OPÉRATION : 4 janvier 2011







DATE DE RECEPTION DE LA DECLARATION : 11 janvier 2011







LIEU DE L’OPÉRATION : Euronext Paris







PRIX UNITAIRE : 27,355 €





MONTANT DE L’OPÉRATION : 27 355 €



- INTER PARFUMS





DECLARANT :



Frédéric GARCIA-PELAYO, Directeur Général Délégué







INSTRUMENT FINANCIER : Actions







NATURE DE L’OPÉRATION : Cession







DATE DE L’OPÉRATION : 5 janvier 2011







DATE DE RECEPTION DE LA DECLARATION : 11 janvier 2011







LIEU DE L’OPÉRATION : Euronext Paris







PRIX UNITAIRE : 27,618 €





MONTANT DE L’OPÉRATION : 292 664 €









