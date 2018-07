INTERPUBLIC : distance les autres agences au deuxième trimestre et grimpe en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après les déceptions Publicis et Omnicom, c'est peu de dire que la pression était forte sur Interpublic qui a dévoilé ses résultats à la mi-journée. Or, le groupe américain a non seulement dépassé les attentes avec ses performances du deuxième trimestre mais a en plus relevé sa cible de croissance organique annuelle. La croissance organique des agences est l'un des principaux indicateurs surveillés par les marchés et le principal facteur des récentes déconvenues sur les rivaux d'Omnicom.Au deuxième trimestre, Interpublic Group (IPG) a vu son bénéfice net croitre de 35,3% à 145,8 millions de dollars ou 37 cents par action. Hors éléments exceptionnels, il ressort à 43 cents par action. Le chiffre d'affaires d'Interpublic a augmenté de 9,4% à 2,39 milliard de dollars. Le consensus Zacks était de 43 cents de bénéfice par action et de 1,91 milliard de dollars de chiffre d'affaires.Ce dernier se compose des "dépenses facturables", de 443,6 millions de dollars en croissance de 26,3%, et des "revenus nets", de 1,948 milliard de dollars, en progression de 6,2%. En organique, ils ont augmenté de 5,6%, soit environ 500 points de base au-dessus de la croissance de ses rivaux, note Jefferies, ce qui est historique.L'analyste ajoute que c'est la première fois depuis le quatrième trimestre 2016 qu'IPG a vu l'ensemble de ses zones progresser.Sur cette base solide à fin juin, Interpublic a relevé sa cible de croissance organique pour cette année. Il ciblait jusqu'à présent le haut d'une fourchette 2/3% et vise désormais 4 à 4,5% de croissance organique pour ses revenus. Le groupe de publicité anticipe toujours une amélioration de 60 à 70 points de base de sa marge opérationnelle. "Nous pensons que le management d'IPG va réinvestir une partie de son chiffre d'affaires supplémentaire dans son activité", ajoute Jefferies qui vise 60 points de base de hausse pour la marge du groupe américain.Suite à cette publication, Interpublic gagne 1,5% à 22,31 dollars, Omnicom lâche 0,85% et Publicis cède 0,59%.