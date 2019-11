Interpump Group SpA : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 01/11/2019 | 09:00 achat En cours

Cours d'entrée : 24.56€ | Objectif : 26.88€ | Stop : 23.8€ | Potentiel : 9.45% Le titre Interpump Group SpA teste la zone support des 24.5 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 26.88 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 24.5 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 24.3 EUR.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Sous-secteur Equipements de pompes et pompages Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INTERPUMP GROUP SPA -5.54% 2 874 XYLEM 14.94% 13 812 IDEX CORPORATION 23.74% 11 830 GRACO INC. 8.00% 7 538 FLOWSERVE CORPORATION 28.46% 6 391 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. 25.58% 2 495 NANFANG ZHONGJIN ENVIRONMEN.. --.--% 898 KSB PUMPS LTD -9.67% 340 TEIKOKU ELECTRIC MFG.CO.,LT.. 3.00% 232

Données financières (EUR) CA 2019 1 368 M EBIT 2019 246 M Résultat net 2019 171 M Dette 2019 342 M Rendement 2019 0,95% PER 2019 16,7x PER 2020 15,9x VE / CA2019 2,17x VE / CA2020 1,95x Capitalisation 2 622 M Prochain événement sur INTERPUMP GROUP SPA 08/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 29,90 € Dernier Cours de Cloture 24,98 € Ecart / Objectif Haut 37,3% Ecart / Objectif Moyen 19,7% Ecart / Objectif Bas -1,92% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fulvio Montipò Chairman & Co-Chief Executive Officer Paolo Marinsek Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Carlo Banci Chief Financial Office Giovanni Tamburi Non-Executive Director Paola Annunziata Tagliavini Independent Non-Executive Director