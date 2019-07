Interroll Holding AG : La tendance devrait reprendre ses droits 17/07/2019 | 10:09 achat En cours

Cours d'entrée : 2005CHF | Objectif : 2195CHF | Stop : 1910CHF | Potentiel : 9.48% La valeur Interroll Holding AG présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2195 CHF. Graphique INTERROLL HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 1834 CHF en données hebdomadaires.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 1834 CHF.

Points faibles Avec un PER 2019 de 28.57 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Données financières (CHF) CA 2019 635 M EBIT 2019 79,6 M Résultat net 2019 58,9 M Trésorerie 2019 46,3 M Rendement 2019 1,20% PER 2019 28,6x PER 2020 26,1x VE / CA2019 2,57x VE / CA2020 2,33x Capitalisation 1 678 M