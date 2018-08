Zurich (awp) - Interroll a élargi sa direction et nommé Jens Strüwing directeur Produits et Technologie avec effet au début novembre prochain, a-t-il indiqué mercredi. M. Strüwing jouit d'une large expérience dans les domaines de la production, de la logistique, des services et de la gestion de la chaîne de livraison. Il est actuellement directeur Aftermarket chez l'allemand Mahle Group. Il a auparavant travaillé pour Daimler et Fairchild Dornier.

