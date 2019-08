Interroll acquiert son distributeur en Islande

Zurich (awp) - Le fabricant de systèmes de convoyage Interroll a acquis son distributeur en Islande, renforçant ses activités de ventes et de services dans le secteur alimentation et boisson, notamment dans l'industrie de transformation du poisson. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé dans le communiqué paru lundi.

En rachetant la société IBH ehf. à Reykjavik, le groupe de Sant'Antonino dispose désormais d'une succursale pour l'Islande et les îles Féroé pour commercialiser ses solutions. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 à 5 millions d'euros et comprend un directeur et cinq employés.

