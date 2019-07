Interroll boit la tasse en Bourse malgré des résultats semestriels en hausse

Zurich (awp) - Le fabricant de systèmes de convoyage Interroll a bouclé les six premiers mois de 2019 sur des résultats en nette hausse. La dynamique devrait toutefois s'essouffler en deuxième moitié d'année, ce qui a visiblement effrayé les investisseurs, qui ont lourdement sanctionné le titre en Bourse.

A 10h20, la nominative Interroll dévissait de 12,5% à 2100 francs suisses, après avoir atteint un plus bas à 2065 francs suisses dans la première heure d'échanges. Près de 1800 titres avaient changé de main, soit plus d'une fois et demie le volume journalier moyen.

Les ventes nettes ont grimpé de 8,4% en rythme annuel à 260,9 millions de francs suisses. En monnaies locales, la croissance s'établit à 10,4%, précise le groupe de Sant'Antonino mercredi.

Selon les chiffres préliminaires - la publication des résultats détaillés est prévue pour le 5 août prochain - le résultat opérationnel (Ebit) devrait avoir crû de 20 à 25%, à la faveur de la progression des recettes, mais surtout d'une meilleure productivité et d'une stricte discipline en matière de coûts et d'investissement.

Essoufflement en vue

Toutefois, la suite de l'exercice promet d'être moins faste. Les entrées de commandes sont repassées sous les 300 millions de francs suisses (-7,9%), laissant présager "un ralentissement de la dynamique des affaires", selon les termes du directeur financier (CFO) Daniel Bättig, cité dans un communiqué.

"Dans l'ensemble, l'annonce contient des éléments positifs et négatifs", résume Jorg Schirmacher, de Baader Helvea, dans une note. Revenant sur l'essoufflement attendu au deuxième semestre, l'analyste souligne qu'il ne constitue pas une grosse surprise, du fait de la croissance record enregistrée l'année dernière.

Même son de cloche du côté de Vontobel. "Nous avions anticipé que le premier semestre 2018 serait une base difficile à surpasser", rappelle son expert Michal Lichvar, soulignant que le recul annoncé des entrées de commandes correspond aux attentes.

Les deux établissements se montrent neutres à l'égard du titre, avec des objectifs de cours fixés respectivement à 2500 et 2300 francs suisses.

Plus sévère, UBS recommande de se désengager de l'action Interroll (sell), pointant du doigt la contraction des entrées d'ordres, alors que le nombre de grosses commandes est resté stable. La banque aux trois clés estime que dans ces conditions, le groupe tessinois va entamer 2020 sous de mauvais auspices, avec à la clé une croissance négative des ventes.

