Interroll construit une usine en Allemagne

Données financières (CHF) CA 2018 533 M EBIT 2018 58,1 M Résultat net 2018 45,3 M Trésorerie 2018 46,0 M Rendement 2018 1,20% PER 2018 28,56 PER 2019 24,10 VE / CA 2018 2,30x VE / CA 2019 2,06x Capitalisation 1 272 M

Tendances analyse technique INTERROLL HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 1 628 CHF Ecart / Objectif Moyen 9,3%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Paul Zumbühl Chief Executive Officer Urs Tanner Chairman Daniel Bättig Chief Financial Officer Ralf Garlichs Executive VP, Head-Products & Technology Philippe Dubois Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INTERROLL HOLDING AG 3.26% 1 281 360 SECU 0.00% 21 521 KONE OYJ -6.23% 21 490 SCHINDLER HOLDING AG -12.44% 20 769 DAIFUKU CO., LTD. -11.82% 6 158 ZARDOYA OTIS -32.68% 3 272