Interroll convainc au 1er semestre, plus prudent pour la suite

Zurich (awp) - Le fabricant de systèmes de convoyage Interroll a vu ses résultats augmenter sur les six premiers mois de l'année, autant au niveau des recettes que de la rentabilité. Au vu de la baisse des entrées de commandes, la direction se veut néanmoins prudente pour la seconde partie de l'année.

Le carnet de commandes s'est en effet contracté de 7,9% sur un an à 299 millions de francs suisses au premier semestre, a indiqué lundi le groupe tessinois.

Le chiffre d'affaires a par contre progressé de 8,4% à 260,8 millions, porté par les Amériques (+22,4%) et la région englobant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (+6,8%). En Asie-Pacifique, les ventes ont cependant chuté de 13,3%.

La rentabilité a également progressé, le résultat d'exploitation (Ebit) bondissant de 23,3% à 31,2 millions de francs suisses, tandis que la marge opérationnelle a gagné sur un an 1,4 point de pourcentage à 11,9%. Le bénéfice net a quant à lui atteint 23,1 millions, en hausse de 24,2%.

Toutes les division ont affiché une forte croissance, surtout l'unité Conveyors & Sorters qui a vu ses ventes bondir de 17,5% à 83,9 millions de francs suisses et les entrées de commandes de 12,7% à 128,3 millions.

En raison du recul des entrées de commandes dans les divisions Conveyors & Sorters et Pallet & Carton Flow, le groupe de Sant' Antonino s'attend à "un affaiblissement de la dynamique" au second semestre, sans plus de précision.

