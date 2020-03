Interroll inaugure un nouveau site de production en Chine

Zurich (awp) - Interroll ouvrira un nouveau site de production dans la région de Suzhou en Chine et fermera son usine existante dans la même région en 2022, a annoncé le groupe tessinois lundi dans un communiqué.

Le fabricant de composants et solutions pour le convoyage de marchandises compte investir 25 millions de francs suisses dans sa nouvelle usine.

L'objectif sera d'augmenter la capacité de production de l'entreprise et de renforcer sa préparation à une croissance future en Asie-Pacifique, plus particulièrement en Chine, en Corée du Sud et en Australie.

Une augmentation du nombre de systèmes de flux de matériaux installés chez les clients devrait créer des possibilités de services supplémentaires dans toute la région.

En 2019, environ la moitié de la production d'Interroll Suzhou a été expédiée vers des destinations en dehors de la République populaire de Chine, y compris des projets importants pour le secteur coréen du commerce électronique. La production dans la nouvelle usine devrait démarrer au début de l'année 2022.

