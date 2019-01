Interroll propose la candidature d'Elena Cortona au conseil d'administration

Zurich (awp) - Interroll va étoffer son conseil d'administration. Pour ce faire, l'entreprise tessinoise soumettra à l'approbation de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, prévue le 3 mai, la candidature d'Elena Cortona.

L'Italo-Suissesse officie depuis 2017 en qualité de vice-présidente senior en charge de la transformation numérique dans la division CTO du groupe Schindler, auprès duquel elle a exercé différentes fonctions dirigeantes depuis 2001, précise Interroll jeudi dans un communiqué.

Diplômée de la Haute école technique de Turin et titulaire d'un doctorat en construction de machines de l'EPF de Zurich, la quadragénaire justifie d'une expérience variée dans le domaine de la recherche et développement (R&D), ainsi que dans l'adaptation aux exigences du marché, le développement de produits et la numérisation de processus de travail.

buc/al