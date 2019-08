Intershop vise un dividende stable pour 2019

Zurich (awp) - La société immobilière Intershop vise un dividende et des investissements stables, mais exclut pour le moment un rachat d'actions. Elle a enregistré une hausse de 28% de son bénéfice net au premier semestre à 41,9 millions de francs suisses. Rapporté par action, ce dernier s'élève à 21,77 francs suisses, contre 16,35 un an plus tôt.

Le produit net des loyers a lui reculé de 3,3% à 37,7 millions, en raison de plusieurs ventes de biens immobiliers en 2018 et 2019, selon un communiqué paru jeudi. La vente de l'immeuble de la Zürcherstrasse 15-21 à Winterthour a permis de récolter 6,4 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel (Ebit) a légèrement progressé (+2,3% sur un an) à 48 millions.

Les revenus des loyers sont répartis comme suit: 48% pour une utilisation comme bureaux ou espaces de formation, 32% pour la logistique et l'industrie, 6% pour les magasins et la restauration et 14% pour les habitations et parkings. A fin juin, Intershop comptait 53 biens.

"Dans un contexte de taux bas, la demande immobilière reste très élevée", souligne l'entreprise zurichoise cotée à la Bourse SIX.

Pas de rachat d'actions en vue

"Naturellement, à la fin de l'année, le conseil va réfléchir à la manière d'utiliser l'argent. Mais il n'y a pas de rachat d'actions à l'agenda", a expliqué le patron Cyrill Schneuwly, lors d'une conférence téléphonique.

Le dividende devrait rester inchangé. "Je continue à partir du principe qu'il est à 22 francs suisses", a ajouté le président du conseil d'administration Dieter Marmet.

Le taux de vacance dans l'immobilier de rendement a atteint 9,5% au 30 juin, contre 9,8% au bouclement du dernier exercice. Le directeur général a indiqué que la tendance était à la baisse, mais que le taux sera toujours plus élevé que chez la concurrence en raison du modèle d'affaires. S'il n'y a pas de récession, il pourrait passer en dessous de 9%.

La baisse des revenus locatifs devrait se poursuivre au second semestre, car la perte de recettes liée à l'immeuble en développement à Baden risque de ne pas être compensée par de nouvelles locations.

L'entreprise envisage des acquisitions, si celles-ci peuvent générer de la valeur. "A chaque acquisition que nous faisons, nous voulons que se reflète notre objectif de rendement de capitaux propres de 8%", a ajouté M. Schneuwly.

En moyenne, Intershop investit entre 15 et 20 millions par an dans des immeubles de rendements. En 2019, la somme devrait atteindre 25 millions. Environ 15 millions devraient être investis dans le développement des immeubles.

Le taux d'imposition moyen a légèrement baissé. Comme le canton de Zurich est le plus important, avec 60% des investissements, le facteur décisif sera ce que vont décider les électeurs sur la fiscalité. Les réductions d'impôts à Bâle et Genève ont eu un impact positif.

Pour 2019, la société table sur un résulat opérationnel "réjouissant".

A la Bourse suisse, les chiffres à mi-parcours du groupe zurichois ont été plutôt bien accueillis. Sur le 12h50, la nominative Intershop s'offrait près de 0,8% à 524 francs suisses, quasiment en phase avec le marché SPI (+0,81%).

ck/buc