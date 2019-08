Intershop voit son bénéfice net progresser au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Intershop a enregistré une hausse de 28% de son bénéfice net au premier semestre à 41,9 millions de francs suisses. Le bénéfice par action s'élève à 21,77 francs suisses contre 16,35 un an plus tôt, selon un communiqué paru jeudi.

Le produit net des loyers a lui reculé de 3,3% à 37,7 millions, en raison de plusieurs ventes de biens en 2018 et 2019. La vente de l'immeuble de la Zürcherstrasse 15-21 à Winterthour a permis de récolter 6,4 millions de francs suisses.

L'Ebit a légèrement progressé de 2,3% à 48 millions.

Les revenus des loyers sont répartis comme suit: 48% pour une utilisation comme bureaux ou espaces de formation, 32% pour la logistique et l'industrie, 6% pour des magasins et la restauration et 14% pour les habitations et parkings. A la date du bilan, Intershop comptait 53 propriétés.

"Dans un contexte de taux bas, la demande en immobilier reste très élevée", souligne l'entreprise zurichoise. Le taux de vacance de l'immobilier de rendement atteint 9,5% (contre 9,7% un an plus tôt). L'accent a continué à être mis sur la location des surfaces vides et le développement du portefeuille.

Au second semestre, la baisse des revenus de loyers devrait se poursuivre car la perte de revenus liée à l'immeuble en développement à Baden ne devrait pas être compensée par de nouvelles locations.

Pour 2019, la société table sur un "réjouissant" bilan annuel opérationnel.

