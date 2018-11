Intertek : la croissance organique accélère

27/11/2018 | 10:39

L'action Intertek prenait environ 1% dans un marché londonien en légère baisse alors que la croissance organique accélère, et que la direction a confirmé ses objectifs.



Concurrent de SGS, Bureau Veritas ou encore Applus, le groupe de certification et de conformité britannique a enregistré un CA de 2,3 milliards de sterling sur la période de dix mois courant de janvier à octobre. Soit + 0,5% de progression en données publiées, mais surtout + 3,8% à changes et périmètre constants, ce qui dénote d'une accélération par rapport au 1er semestre (S1 ; + 3,4%, toujours à données comparables). D'ailleurs, ce taux atteint 4,5% entre juillet et octobre.



De plus, hors effets des devises, toutes les divisions d'Intertek ont accéléré relativement au premier semestre. On notera que la branche Resources (Matières premières), qui s'était tassée de 0,7% au S1, progresse symboliquement de 0,1% sur les dix premiers mois de l'exercice.



Enfin, 'nous sommes bien partis pour atteindre nos objectifs pour 2018, à savoir une solide croissance organique du chiffre d'affaires (...), une progression modérée des marges et une forte conversion de trésorerie', a commenté le directeur général d'Intertek, André Lacroix.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.