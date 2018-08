Intertek : rachète Alchemy pour 480 millions de dollars

03/08/2018 | 10:21

Le groupe de certification et de conformité britannique Intertek annonce ce matin l'acquisition de l'américain Alchemy moyennant 480 millions de dollars (environ 390 millions d'euros) en espèces.



L'an passé, la cible a réalisé un CA de 66 millions de dollars et dégagé un EBITDA de 22 millions. L'opération devrait être relutive sur le bénéfice par action d'Intertek dès la première année d'intégration. A un horizon de cinq ans, la cible devrait générer une croissance de 20% l'an et améliorer de plus de 30% sa marge d'EBITDA.



Créé en 2003 et basé à Austin, au Texas, Alchemy est spécialisé notamment dans le secteur alimentaire et emploie environ 270 personnes. Son capital est pour l'heure contrôlé par le fonds de private equity The Riverside Company.



Concurrent de SGS et de Bureau Veritas, Intertek, qui financera l'acquisition en puisant dans sa trésorerie et en recourant à l'endettement, compte finaliser l'opération au 3e trimestre.













