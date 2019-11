Intertek : croissance de 7% des revenus à fin octobre

26/11/2019 | 11:17

Intertek grappille 0,3% à Londres après l'annonce par le groupe de services d'inspection de revenus en croissance de 7% sur les 10 premier mois de 2019, dont une progression de 4,7% à taux de changes constants et de 3,3% en organique.



Par comparaison, la croissance organique n'était que de 3% au cours des six premiers mois de l'année et s'est accélérée à 3,6% sur la période juillet-octobre, tirée en particulier par la division ressources où elle a atteint 7,6%.



