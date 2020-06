Intertek : soutenu par un relèvement de broker

22/06/2020 | 15:36

Intertek prend 1,4% et surperforme ainsi la tendance à Londres (-0,2% sur le FTSE), soutenu par un relèvement d'opinion de 'neutre' à 'surperformance' chez Credit Suisse, dans une note consacrée à plusieurs valeurs du secteur des services aux entreprises.



'Dans un environnement de taux d'intérêt durablement bas, nous voyons du potentiel pour que les groupes à rentabilité élevée et à croissance stable se revalorisent encore, et changeons donc nos positions en conséquence', explique notamment le broker.



