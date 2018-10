Intervest Offices & Warehouses : EPRA à nouveau de l’or

Le Rapport annuel 2017 d'Intervest a reçu à la Conférence EPRA de Londres pour la quatrième fois consécutive un EPRA BPR GOLD AWARD.

EPRA est l'European Public Real Estate Association qui formule des recommandations, appelées BPR ou Best Practices Recommendations, pour améliorer la transparence et la cohérence du reporting financier. De plus en plus de sociétés immobilières optent pour un reporting sur base de ces directives. Pour l'année écoulée, EPRA a analysé en collaboration avec Deloitte, à peu près 155 rapports annuels de sociétés immobilières cotées en bourse (par rapport à 120 l'année précédente) dans toute l'Europe et a attribué un award à 121 sociétés, dont 76 Gold awards.

L'obtention d'un Gold award pour la quatrième année consécutive pour le Rapport annuel 2017 est une reconnaissance des efforts qu'Intervest fournit sans relâche pour un reporting cohérent et transparent qui respecte les directives BPR.

Le respect des directives EPRA BPR procure aux parties prenantes dans le secteur immobilier de la transparence dans le cadre de la comparabilité et est très apprécié dans le secteur comme cela ressort du rapport complet relatif aux EPRA Awards.