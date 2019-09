Intervest Offices & Warehouses : Luc Kiebooms rejoint Intervest Offices & Warehouses en tant que directeur commercial

Luc Kiebooms a débuté sa carrière dans l'immobilier commercial en 1991 et peut s'appuyer sur une vaste expérience professionnelle chez Immobiliën Hugo Ceusters, King Sturge, CBRE et DGI, entre autres. En tant que directeur commercial, Luc Kiebooms poursuivra la stratégie commerciale d'Intervest afin de soutenir son ambitieux plan de croissance.

Luc Kiebooms débutera le 16 septembre et dirigera à la fois l'équipe asset management, l'équipe Greenhouse offices et l'équipe marketing. Avec le directeur financier et technique, il sera responsable pour les opérations quotidiennes d'Intervest.