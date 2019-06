InterXion : Aqua Comms renforce sa présence sur le campus d'Interxion à Copenhague

INTERXION HOLDING NV (NYSE : INXN), l'un des principaux fournisseurs européens de services de centres de données de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs et du Cloud, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec Aqua Comms, opérateur des réseaux de fibre optique sous-marins reliant les Etats-Unis à l'Europe permettant une connexion au câble sous-marin America Europe Connect-2 (AEC-2) du centre informatique Interxion à Copenhague.

AEC-2 est la partie Aqua Comms du projet de câble sous-marin Havfrue, qui relie le New Jersey (États-Unis) à l'Irlande et au Danemark. Le câble America Europe Connect-2 devrait atterrir à Blaabjerg, près d'Esbjerg, en septembre 2019 et sera le premier nouveau câble reliant le Danemark aux États-Unis depuis près de deux décennies.

Aqua Comms fournit des paires de fibres optiques, du spectre et des solutions de mise en réseau de capacité aux marchés mondiaux des médias, du contenu et des opérateurs.

"Le grand nombre de réseaux et de plateformes de contenu présents sur le campus d'Interxion à Copenhague en fait un emplacement efficace pour l'interconnexion d'AEC-2 avec nos clients cibles" a déclaré Nigel Bayliff, CEO d'Aqua Comms. "L'investissement d'Interxion dans le développement de son campus de Copenhague s'aligne sur la croissance de la demande que nous constatons pour une capacité de réseau très robuste entre l'Europe du Nord et les Etats-Unis".

AEC-2 complétera le câble transatlantique existant d'Aqua Comms, AEC-1, et concrétisera sa vision de créer une "boucle de l'Atlantique Nord", un réseau résilient à deux voies à travers l'Atlantique. Ce système sera encore renforcé par North Sea Connect (NSC) du Danemark au Royaume-Uni et Celtix-Connect-2 (CC-2) en tant que deuxième traversée par câble de la mer d'Irlande du Royaume-Uni à l'Irlande, qui suivront peu après AEC-2.

"Le câble sous-marin AEC-1 s'étend déjà à l'installation d'Interxion à Dublin, nous sommes donc heureux d'étendre notre collaboration avec Aqua Comms sur ce nouveau câble au Danemark", déclare Peder Bank, Directeur Général d'Interxion, Nordics. "Notre communauté de clients accorde une grande importance à la capacité internationale sur des routes diverses, modernes et résistantes, ce qui est exactement ce que la topologie en anneau de la boucle de l'Atlantique Nord offre. Ce système renforce encore la position d'Interxion en tant que porte d'entrée principale de la région nordique".

La mise en service de l'AEC-2 est prévue pour le quatrième trimestre de 2019 et permettra de plus que doubler la connectivité par fibre optique vers le Danemark à partir des États-Unis, augmentant ainsi la diversité et la fiabilité de l'Internet dans la région. L'investissement d'Aqua Comms dans les câbles sous-marins destinés à l'Europe du Nord complète les investissements accrus d'Interxion dans ses centres de données nordiques à Copenhague et Stockholm.

À propos de Aqua Comms

Aqua Comms DAC ("Aqua Comms") est propriétaire et exploitant de America Europe Connect-1 (AEC-1) et CeltixConnect-1 (CC-1), reliant New York, Dublin et Londres.

S'appuyant sur sa vision d'une propriété efficace des infrastructures sous-marines, Aqua Comms est en train de mettre en place America Europe Connect-2 (AEC-2), sa part du câble Havfrue, CeltixConnect-2 (CC-2) et North Sea Connect (NSC), afin de développer un réseau résilient à deux voies à travers l'Atlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe, créant ainsi la boucle de l'Atlantique Nord. Aqua Comms opère en tant que transporteur de transporteurs exclusivement, et son FOCUS est donc de fournir des services sous-marins à large bande passante et à couche de transport, et ce uniquement sur le marché en gros. Ce FOCUS le rend unique sur le marché et en fait votre partenaire ultime pour vos besoins en matière de réseau atlantique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aquacomms.com.

À propos de Interxion

Interxion (NYSE : INXN) est l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données en colocation neutres vis-à-vis des opérateurs et des cloud-neutres en Europe, servant un large éventail de clients à travers plus de 50 centres de données dans 11 pays européens. Les data centers d'Interxion, uniformément conçus et économes en énergie, offrent aux clients une sécurité et un temps de disponibilité étendus pour leurs applications critiques. Avec plus de 700 fournisseurs de connectivité, 21 bourses Internet européennes et la plupart des principales plateformes de cloud computing et de médias numériques sur son territoire, Interxion a créé des centres de connectivité, de cloud computing, de contenu et de financement qui favorisent la croissance des communautés d'intérêt des clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.interxion.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

