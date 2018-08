Interxion : annonce une connectivité directe à Google Cloud Platform dans toute sa zone de couverture européenne

Interxion prend dorénavant en charge les points de présence Google Cloud Interconnect à Paris, Marseille, Francfort et Stockholm pour les opportunités d’interconnexion

INTERXION HOLDING NV (NYSE : INXN), l'un des principaux fournisseurs de services de centres de données de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud en Europe, a annoncé aujourd’hui qu’un accès dédié à Google Cloud Platform (GCP) est à présent disponible dans toute sa zone de couverture européenne via Cloud Connect, la plateforme d'interconnexion multi-cloud d’Interxion.

Avec Google Cloud qui déploie ses points de présence Cloud Interconnect dans les centres de données d’Interxion à Paris, Marseille, Francfort et Stockholm, les clients peuvent à présent se connecter directement à Google Cloud Platform depuis ces emplacements. De plus, comme Interxion est un partenaire du service Partner Interconnect nouvellement lancé de Google Cloud, les clients peuvent aussi se connecter depuis n’importe lequel des centre de données d’Interxion à travers l’Europe via Cloud Connect. Les clients utilisant ce service bénéficient d’un accès instantané et entièrement redondant à GCP depuis de multiples zones métropolitaines, garantissant un accord de niveau de service avec une disponibilité de 99,99 % sans la complexité ni les coûts que subiraient ces clients s’ils devaient construire eux-mêmes une solution réseau.

« Nous observons une forte demande pour des services de connectivité privée à GCP alors que les clients cherchent à tirer profit du portefeuille complet de services cloud de Google Cloud via une connexion sécurisée, performante et économique », a déclaré Vincent in’t Veld, vice-président des plateformes chez Interxion. « En colocalisant chez Interxion, les entreprises peuvent interconnecter leur cloud privé à Google Cloud, ainsi qu’à la plupart des autres grandes plateformes nuagiques, facilitant ainsi la construction d’architectures hybrides ou multi-cloud. »

« Dedicated Interconnect et Partner Interconnect procurent aux clients de Google Cloud encore plus de choix de connectivité pour les environnements hybrides », a affirmé John Veizades, responsable produit chez Google Cloud. « Conjointement avec Interxion, nous permettons à nos clients de prolonger plus facilement leur infrastructure sur site vers Google Cloud Platform. »

Google Cloud Platform est la dernière plateforme cloud hyperévolutive disponible via Cloud Connect d’Interxion, complétant la disponibilité actuelle de Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud et IBM Cloud.

