INTESA SANPAOLO : Oddo BHF n'est plus à l'Achat

Oddo BHF a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre sur Intesa Sanpaolo et son objectif de cours de 2,60 euros à 2,45 euros. Sans véritablement remettre en cause la qualité des fondamentaux du groupe, il semble au bureau d’études qu’Intesa Sanpaolo se trouve aujourd’hui à une croisée des chemins, négative, en matière de perspectives opérationnelles et de valorisation après une surperformance de 5% depuis le début de l’année face au secteur. Il lui préfère dorénavant Unicredit.