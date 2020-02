Intesa Sanpaolo : Oddo reste à 'alléger', rehausse sa cible

05/02/2020 | 10:42

Oddo BHF maintient opinion 'alléger' sur Intesa Sanpaolo, notant un potentiel d'appréciation quasi inexistant (contre environ 15% pour le secteur), par rapport à son objectif de cours rehaussé de 2,30 à 2,40 euros.



'La publication du quatrième trimestre 2019 est rassurante tant sur l'opérationnel que sur le capital, confirmant la qualité des fondamentaux d'Intesa Sanpaolo', juge l'analyste en charge de la banque italienne.



'Elle ne fait toutefois que valider globalement nos anticipations à moyen terme ne laissant à ce stade que peu de levier pour une approche plus positive', poursuit-il néanmoins, ajoutant que le niveau de valorisation ressort en ligne avec le secteur.



