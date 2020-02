Intesa Sanpaolo SpA : fermetures d'agences à cause du coronavirus

Avec plus de 150 personnes testées positives au Covid-19, la hausse brutale du nombre de cas signalés a incité les dirigeants du pays à annuler des salons professionnels, des matchs de football et d'autres événements publics, ainsi qu'à fermer des écoles. La banque italienne a déclaré avoir fermé des succursales à Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo et San Fiorano en Lombardie ainsi qu'à Vo Euganea dans la région de Vénétie.

L'action perd environ 6%.