INTRASENSE : le projet de rapprochement avec DMS toujours en cours de finalisation

Le projet de rapprochement d’Intrasense et DMS Group, annoncé par les communiqués publiés le 15 mai et le 18 juillet 2018, reste en cours de finalisation afin de consolider le traité d’apport et les éléments associés. « La période estivale ainsi que la complexité technique de l’opération à mener expliquent que la signature du traité d’apport n’ait pu intervenir dans le délai prévu initialement. Les parties prenantes restent néanmoins confiantes quant à une proche finalisation », explique le communiqué.Une fois les termes définitifs de l'opération validés, ce projet de rapprochement sera soumis à l'approbation d'une Assemblée Générale spécifique, qui se réunira postérieurement à l'Assemblée Générale du 28 septembre 2018.Par ailleurs, lors de la réunion du 20 août 2018, le Conseil d'Administration a notamment décidé de procéder à la nomination provisoire par cooptation de Nicolas Reymond, Directeur Général d'Intrasense, en qualité de nouvel administrateur, sous réserve de la ratification de cette cooptation par l'Assemblée Générale Mixte du 28 septembre 2018.Cette nomination par cooptation fait suite à la démission en date du 10 juillet 2018 de Stéphane Chemouny. Suite à la démission d'Olivier Marrot en date du 30 avril 2018, le Conseil est donc aujourd'hui composé de Nicolas Michelon – Président du Conseil d'Administration –, Patrick Mayette, Eric Le Bihan et Nicolas Reymond.