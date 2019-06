Intrasense : Ajournement de l'assemblée générale des actionnaires d'Intrasense au 24 juin 2019

A propos d'Intrasense

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis dans 40 pays bénéficient d'une plateforme unique et intégrée pour lire tout type d'images (IRM, scanner…). Enrichie d'applications cliniques expertes pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d'image universelle, intégrable dans tous les systèmes d'information de santé. Intrasense compte 45 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création. Plus d'informations sur www.intrasense.fr.

Contacts

Intrasense NewCap Nicolas Reymond Communication financière Directeur Général et relations investisseurs Valentine Brouchot - Pierre Laurent Tél. : 04 67 130 130 Tél. : 01 44 71 94 96 investor@intrasense.fr intrasense@newcap.eu

