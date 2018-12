Intrasense : contrat pluriannuel avec Apollo Enterprise Imagi

06/12/2018 | 13:05

Intrasense et Apollo Enterprise Imaging Corp, spécialiste américain des systèmes d'archivage de données de santé, annoncent la signature d'un contrat pluriannuel de partenariat et de distribution suite à leurs discussions lors du RSNA 2018.



Myrian Imaging Layer devient ainsi l'outil universel de visualisation d'imagerie de toute la gamme arcc (Autonomous Repository for Clinical Content) commercialisée par Apollo et destinée à la gestion d'images et à l'archivage des informations de santé.



'Plusieurs centaines de cliniciens à travers les Etats-Unis et le Canada utilisent déjà arcc, au sein de centres universitaires de renom, de réseaux régionaux de santé, de laboratoires privés ou d'hôpitaux', souligne Intrasense.



