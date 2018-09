Intrasense : met fin aux discussions avec DMS Group

24/09/2018 | 10:21

Intrasense et DMS Group annoncent que leurs Conseils d'administration respectifs ont décidé de mettre fin aux discussions portant sur le projet d'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense.



' Les discussions relatives au périmètre des activités apportées et aux modalités du rapprochement n'ont pas abouti à une conclusion favorable. En conséquence, les deux sociétés ont décidé de mettre fin aux négociations en cours ' indique le groupe.



Les deux sociétés envisagent cependant de renforcer leurs relations commerciales au cours des prochains mois.



