Intrasense : partenariat renforcé avec 12 Sigma Technologies

27/11/2018 | 11:02

Intrasense a annoncé lundi soir un renforcement de son partenariat pluriannuel avec 12 Sigma Technologies, avec le lancement d'offres communes et innovantes d'intelligence artificielle sur le marché européen.



La collaboration comprend la commercialisation en Europe de 'σ-Discover Lung Nodule', produit révolutionnant la détection du cancer du poumon, s'appuyant à la fois sur la technologie Myrian d'Intrasense et le savoir-faire algorithmique de 12 Sigma Technologies.



'Par la suite, un portefeuille unique de solutions d'intelligence artificielle, actuellement en cours de co-développement entre les deux sociétés, viendra compléter l'offre', a ajouté le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale.



