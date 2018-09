Intrasense : perte nette stable au 1er semestre

17/09/2018 | 09:09

Intrasense publie un résultat net stable à -892.000 euros au titre du premier semestre 2018, contre -879.000 euros sur la même période en 2017), et un résultat d'exploitation à -761.000 euros, en amélioration de 26,7% par rapport au premier semestre 2017.



Grâce à l'évolution de l'ensemble de l'offre tournée vers de nouveaux marchés plus vastes et à fort potentiel, le chiffre d'affaires des six premiers mois d'année s'établit à 1.277.000 euros, en croissance de 8%.



La société de technologies médicales explique 'bénéficier sur ce premier semestre des premiers résultats de la mise en place de sa nouvelle stratégie, confirmant la pertinence de son positionnement sur des marchés B to B'.



