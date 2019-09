Intu Properties : Orion Capital pourrait racheter la société, selon le Sunday Times

Orion Capital, la société d'investissement fondée par Aref Lahham, en serait au stade préliminaire en vue d'un rachat d'Intu, fragilisé par des fermetures de magasins et plusieurs faillites très médiatisées, indique l'article.Intu, propriétaire du Trafford Center de Manchester, a également été frappé par des fermetures très médiatisées et des accords volontaires d'entreprises - une procédure d'insolvabilité utilisée par les détaillants pour restructurer des baux - de marques comme Debenhams, Toys R Us, House of Fraser, New Look et HMV.L'action Intu, qui a perdu près des deux tiers de sa valeur cette année, progressait de 21% à 44,2 GBp en matinée.Intu a refusé de commenter le rapport, tandis qu'Orion Capital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters.De nombreuses entreprises de vente au détail ferment des magasins physiques pour réduire leurs coûts et se concentrent sur les ventes en ligne, portant un coup dur à des sociétés immobilières comme Intu, Hammerson et Land Securities qui réalisent une part importante de leurs activités des détaillants.Intu, qui a mis fin à son dividende plus tôt cette année et changé de direction après l'échec de deux offres publiques d'achat, a adopté en juillet une nouvelle stratégie quinquennale pour réorganiser ses activités et se concentrer sur l'assainissement de son bilan.L'exploitant de centres commerciaux a enregistré une baisse de ses revenus locatifs nets au premier semestre et a cherché à préserver sa trésorerie et à réduire sa dette en vendant des actifs.