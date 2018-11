Intu Properties : chute, le projet d'OPA tombe à l'eau

29/11/2018 | 10:04

Finalement, l'OPA n'aura pas lieu. La foncière britannique Intu Properties annonce ce matin que le consortium d'investisseurs qui envisageait une OPA a jeté l'éponge. L'action Intu s'effondre de 36,5% ce matin à la Bourse de Londres, vers 120 pence.



Pour mémoire, Intu avait par trois fois reporté le délai nécessaire à ce que le consortium formé de la société d'investissement britannique Peel, de son homologue saoudienne Olayan et du canadien Brookfield Property puisse présenter son dossier, dont le financement semblait difficile à monter.



Selon le dernier report en date, le groupe d'investisseurs avait jusqu'au soir du 30 novembre. Il avait initialement proposé 200,4 pence par action Intu, puis 210,4 pence (dividende de 4,6 pence détaché).



Mais les trois investisseurs ont finalement renoncé à leur projet : 'compte tenu de l'incertitude des conditions macroéconomiques actuelles et de la volatilité potentielle à court terme sur les marchés', rapporte Intu, le consortium a annoncé qu'il 'n'était pas en mesure de formuler une offre dans les délais' prévus par le droit boursier britannique.





