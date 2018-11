Intu Properties : nouveau délai pour l'OPA du consortium

22/11/2018 | 09:46

Intu Properties, la foncière britannique spécialisée dans l'immobilier commercial, a de nouveau prolongé le délai accordé à un consortium d'investisseurs pour déposer formellement son offre de rachat.



Ledit consortium, formé de la société d'investissement britannique Peel, de son homologue saoudienne Olayan et du canadien Brookfield Property a donc maintenant jusqu'au soir du 30 novembre (la 'deadline' précédente était au soir de ce 22 novembre) pour déposer son offre à 215 pence (dividende attaché) par titre. Ce qui valorise Intu près de trois milliards de livres sterling (environ 3,3 milliards d'euros au cours du jour).



Cause de ce retard : le montage du financement de l'opération, qui a fait l'objet selon Intu de 'progrès substantiels', mais manifestement pas encore suffisants.





