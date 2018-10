Intu Properties : prend 25%, un consortium envisage une OPA

05/10/2018 | 10:33

L'action de la foncière Intu Properties décollait de près de 25% ce matin à la Bourse de Londres, vers 185 pence, alors qu'un consortium envisage une OPA en espèces.



Le projet n'en est qu'à un stade 'préliminaire'.



Hier, un ensemble formé de la société d'investissement britannique Peel Group, de son homologue saoudienne Olayan Group et du canadien Brookfield Property Group a déclaré qu'il envisage de déposer une OPA sur Intu Properties, ce dont le groupe a pris note. Aucun détail n'est disponible à ce stade.



Intu Properties indique que pour l'heure, il n'a pas été approché, mais qu'il a mis en place au sein de son conseil d'administration un comité indépendant qui, le cas échéant, se chargera de l'étude des propositions.



Le droit boursier britannique impose au consortium de se décider - en signifiant son projet d'offre, ou bien en passant son chemin - d'ici le 1er novembre au soir.



Selon la formule consacrée, à ce stade, il ne peut être tenu pour certain qu'une offre sera bien déposée.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.