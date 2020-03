Intu Properties plc : l'augmentation de capital est annulée pour l'instant, -44% à l'ouverture

Les négociations vont se poursuivre. Intu continuera à suivre de près l'évolution de la situation sur le marché, en conservant l'augmentation de capital comme possibilité de financement. Le management estime que les performances 2019 sont solides, si l'on fait abstraction des conséquences des faillites de certaines enseignes, qui ont grevé les taux d'occupation et les revenus. Les prévisions pour 2020 sont inchangées, avec pour scénario central une poursuite de la contraction des revenus locatifs, mais à un rythme plus lent qu'en 2019. Intu tient pour l'heure ses covenants bancaires, mais évoque un risque de ne plus les respecter en juillet prochain. Des discussions seront menées pour répondre à cette situation.

Le titre s'effondrait de 44% à l'ouverture. Liberum a réduit de 14 à 5 GBp son objectif ce matin, en restant vendeur.