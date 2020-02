Intu Properties plc : une augmentation de capital en discussions

Les discussions impliquent les actionnaires Peel Group et d'autres, et de nouveaux investisseurs, dont Link Real Estate Investment Trust.

Le Sunday Times a rapporté qu'Intu prévoyait une levée de fonds d'urgence d'1 Md£. L'investisseur de Singapour Link Real Estate pourrait être le fer de lance de cette recapitalisation.

L'annonce dope le titre de près de 20% en séance, à 15,79 GBp, pour une capitalisation de l'ordre de 181 M£.

Intu est le plus gros développeur de centres commerciaux du Royaume-Uni (il possède 9 des 20 plus gros), ce qui a longtemps constitué une force mais qui devient une faiblesse à l'heure où les magasins "briques et mortiers" paient un lourd tribut au commerce en ligne. L'endettement du groupe est en parallèle un sérieux handicap.