Intu décroche à nouveau sur des craintes de levée de fonds

"Notre priorité numéro un est de redresser le bilan... les options vont de la la cession d'actifs, où nous sommes à un stade avancé de la vente de deux de nos actifs espagnols, jusqu'à la levée de fonds", a déclaré Matthew Roberts, le directeur général d'Intu, dont l'action chutait de 19% à 32,65 GBp en séance. Le propriétaire du Trafford Centre de Manchester a également déclaré qu'il s'attendait à une baisse annuelle des revenus locatifs nets à périmètre constant d'environ 9% et a prévu une nouvelle baisse en 2020, mais à un rythme plus lent. Les actions d'autres groupes immobiliers britanniques, dont Hammerson Plc, British Land et Land Securities, ont également été affectées.

De nombreuses enseignes ferment des magasins pour réduire leurs coûts et se concentrer sur les ventes en ligne dans un environnement économique britannique difficile, à l'image de Mothercare, qui ferme tous ses magasins britanniques. "Nous continuons d'examiner toutes les options qui nous permettront d'être dans la meilleure position possible pour répondre à nos besoins de liquidités à court et à moyen terme à l'approche de la prochaine échéance de notre dette importante, au début de 2021", a poursuivi Roberts dans le communiqué.

Intu, dont la dette nette s'élevait à 4,8 Mds£ à la fin de 2018, a adopté en juillet une nouvelle stratégie sur cinq ans pour remodeler ses activités et redresser son bilan. La foncière a expliqué avoir réduit sa dette nette de 210 M£ au cours du trimestre terminé le 30 septembre en vendant la moitié de sa participation dans son centre commercial Derby pour 189 M£.

L'an dernier, le milliardaire britannique John Whittaker et Hammerson ont abandonné deux offres d'achat distinctes sur Intu, mais il y a eu une nouvelle spéculation médiatique sur une prise de contrôle, avec quelques suggestions d'une participation du private equity à un sauvetage.