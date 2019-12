Intuit : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 05/12/2019 | 14:25 achat En attente

Cours d'entrée : 254$ | Objectif : 272$ | Stop : 246$ | Potentiel : 7.09% Intuit évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 244.63 USD conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 272 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 244.63 USD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 253.16 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 39.4 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Données financières (USD) CA 2020 7 529 M EBIT 2020 2 546 M Résultat net 2020 1 700 M Trésorerie 2020 3 266 M Rendement 2020 0,82% PER 2020 39,4x PER 2021 35,3x VE / CA2020 8,36x VE / CA2021 7,37x Capitalisation 66 183 M Prochain événement sur INTUIT 09/01/20 Détachement de dividende