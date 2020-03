Intuit Inc. : Bon timing en données hebdomadaires

Données financières (USD) CA 2020 7 536 M EBIT 2020 2 542 M Résultat net 2020 1 699 M Trésorerie 2020 3 228 M Rendement 2020 0,93% PER 2020 34,9x PER 2021 31,2x VE / CA2020 7,35x VE / CA2021 6,45x Capitalisation 58 628 M Prochain événement sur INTUIT INC. 09/04/20 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 298,00 $ Dernier Cours de Cloture 225,07 $ Ecart / Objectif Haut 53,3% Ecart / Objectif Moyen 32,4% Ecart / Objectif Bas -6,70% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sasan K. Goodarzi President, Chief Executive Officer & Director Brad D. Smith Executive Chairman Michelle M. Clatterbuck Chief Financial Officer & Executive Vice President Atticus Tysen Chief Information Officer & Senior Vice President Marianna Tessel Chief Technology Officer