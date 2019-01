INVENTIVA : Résultat des votes de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2019

Résultat des votes de l'Assemblée Générale

du 18 janvier 2019

Daix (France), le 21 janvier 2019 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société ») (Euronext Paris - FR0013233012 - IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui, conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, le résultat des votes de son Assemblée Générale du 18 janvier 2019.

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire le 18 janvier 2019 à l'Hôtel Océania le Jura (Salon Pasteur - 14, avenue Foch, 21000 Dijon), sur convocation faite par avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 décembre 2018 et par courriers adressés aux actionnaires inscrits au nominatif.

L'Assemblée était présidée par Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et co-fondateur d'Inventiva.

Nombre total d'actions : 22 276 977

Nombre de droits de vote exerçables : 22 230 675

Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 15 549 743

Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents ou représentés : 9 978 681

Proportion du capital représenté : 69,95%

Actionnaires Voix Actions Total voix Simple Double Présents ou représentés 6 100 130 19 545 000 9 872 630 19 645 130 Pouvoirs au président 16 106 051 106 051 106 051 Vote par correspondance 10 5 571 062 5 571 062 5 571 062 TOTAL 32 5 777 243 19 545 000 15 549 743 25 322 243

Résolution Résultat du vote Pour Contre Abstention Hors Vote Nombre total de voix exprimées Nombre de voix exprimées % Nombre de voix exprimées % Nombre de voix exprimées 1ère résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 2ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 3ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 4ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 5ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 6ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 7ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 8ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 9ème résolution - AGE adoptée 21 952 124 86,69% 3 370 119 13,31% 0 25 322 243 10ème résolution - AGE adoptée 21 926 385 86,59% 3 395 858 13,41% 0 25 322 243 11ème résolution - AGE adoptée 22 208 584 87,70% 3 113 659 12,30% 0 25 322 243 12mre résolution - AGO adoptée 22 317 839 88,14% 3 004 404 11,86% 0 25 322 243

À propos d'Inventiva : www.inventivapharma.com

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin médical est important.

Son produit phare, le lanifibranor, est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ou peroxisome proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose hépatique non alcoolique (ci-après « NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après « SSc »), une maladie dont le taux de mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.

Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil pour le traitement de la mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.

Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes de tout produit développé dans le cadre de ces partenariats.

Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et bénéficie d'installations de Recherche et Développement (ci-après « R&D ») achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.

Contacts

Inventiva

Frédéric Cren

Président-Directeur général

info@inventivapharma.com

+33 3 80 44 75 00 Brunswick

Julien Trosdorf / Yannick Tetzlaff

Relations médias

inventiva@brunswickgroup.com

+33 1 53 96 83 83 LifeSci Advisors

Monique Kosse

Relations investisseurs

monique@lifesciadvisors.com

+1 212 915 3820

