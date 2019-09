INVENTIVA : a levé 8,2 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inventiva a réalisé une augmentation de capital de 8,2 millions d'euros souscrite par New Enterprise Associates (NEA), un investisseur américain de premier plan dans le secteur des biotechnologies, et par BVF Partners L.P. et Novo Holdings A/S, deux actionnaires existants de la société. L'opération a été réalisée sans décote.Par ailleurs, Sofinnova Partners, membre du conseil d'administration et actionnaire existant de la société, au travers de son fonds Sofinnova Crossover I Fund, un des leaders du capital-risque spécialisé dans les sciences de la vie, a fait part de son intention d'acquérir, dans le cadre d'une prochaine levée de fonds susceptible d’intervenir d'ici la fin du mois d'octobre 2019, jusqu'à 313.936 actions de la société à des conditions similaires à la présente augmentation de capital sous réserve des conditions de marché et conformément aux délégations financières.Le produit brut de l'opération servira principalement pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les activités de financement et le développement des produits candidats de la société, principalement lanifibranor et odiparcil.Cette augmentation de capital (qui ne comprend pas l’éventuelle participation de Sofinnova lors d'une prochaine opération) permettrait d'accroître la visibilité financière de la société et de la porter du deuxième trimestre 2020 jusqu'à la fin du troisième trimestre 2020, au-delà de la publication des résultats de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE évaluant le lanifibranor dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH).Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.