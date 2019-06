INVENTIVA : annonce la création de son Conseil Scientifique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inventiva a annoncé la création de son Conseil Scientifique (Scientific Advisory Board, SAB) qui aura pour mission d'apporter à la direction de la Société des avis scientifiques et des conseils extérieurs de haut niveau sur ses activités de R&D et son portefeuille de produits. Le SAB couvrira les domaines de recherche clés d'Inventiva, en particulier la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la mucopolysaccharidose (MPS) et l'oncologie.Dans le cadre de ses fonctions, il soutiendra la direction d'Inventiva en ce qui concerne les aspects précliniques et cliniques des programmes de développement de la Société et sa politique scientifique générale, y compris les cibles, les domaines de recherche, les partenariats et l'accès au marché.