INVENTIVA : bondit après la levée de suspension clinique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inventiva bondit de plus de 13% à 2,4 euros, soutenu par une très bonne nouvelle. La FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis a levé la suspension clinique en vigueur pour les proliférateurs de peroxysomes (PPAR). Cette décision permet à la biotech dijonnaise de mener des essais cliniques de six mois ou plus pour évaluer lanifibranor dans le traitement de la Nash, ou cirrhose non alcoolique. Cette autorisation survient après la revue des études de carcinogénicité d’une durée de deux ans par le Comité exécutif d'évaluation des études de carcinogénicité (ECAC) de la FDA.La décision de la FDA, qui confirme le profil de sécurité bénin de lanifibranor, représente une étape clé pour Inventiva puisqu'elle élimine un obstacle majeur qui l'empêchait de démarrer des études cliniques de phase III à long terme afin de soigner cette maladie hépatique chronique dite du " foie gras ", très répandue aux Etats-Unis.La biotech évalue actuellement lanifibranor dans un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de la Nash. Les résultats de phase IIb dans la Nash sont attendus au second semestre 2019.A noter que cette suspension empêchant la réalisation d'une étude de phase III ne concerne pas le concurrent français Genfit. Il existe effectivement différents types d'agonistes PPAR et la FDA avait pointé du doigt les PPAR gamma alors qu'elafibranor de Genfit cible les PPAR alpha et delta.L'enjeu autour de la Nash est d'importance. Cette maladie hépatique chronique dite du " foie gras " touche environ 30 millions d'adultes atteints aux Etats-Unis et il n'existe aucun traitement sur le marché à ce jour.Son marché potentiel est évalué entre 20 et 30 milliards de dollars.