INVENTIVA : fin du recrutement des patients dans son étude de Phase IIb avec lanifibranor

Inventiva a achevé le recrutement des patients dans son étude clinique de Phase IIb Native (NASH Trial to Validate IVA337 Efficacy) évaluant lanifibranor, le produit candidat le plus avancé de la Société, dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Cette étape cruciale du recrutement franchie, la publication des principaux résultats de l’étude est prévue pour le 1er semestre 2020.Le Dr. Marie-Paule Richard, Directrice médicale chez Inventiva, a indiqué : "Nous remercions chaleureusement l'ensemble des cliniciens et des patients qui ont participé à cette étude internationale. Le profil de sécurité de lanifibranor et la manière dont l'étude a été menée jusqu'à maintenant sont très encourageants. Nous sommes confiants dans le fait que le critère d'évaluation principal de l'étude sera atteint, et nous sommes impatients d'en publier les résultats au premier semestre 2020, qui, s'ils sont positifs, permettront à lanifibranor d'entrer en étude pivot de Phase III."Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.