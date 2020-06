INVENTIVA : signe un succès très encourageant contre la Nash

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inventiva est suspendu depuis la clôture d'hier soir au cours de 3,905 euros. Le cours de la biotech française devrait flamber pour sa reprise de cotation tant la nouvelle annoncée hier soir est riche de promesse. Son traitement expérimental vedette, le Lanifibranor a atteint le critère principal et les critères secondaires clés de l'étude clinique de phase IIb Native dans la stéatohépatite non alcoolique (Nash). Bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Genfit a dévoilé des très bons résultats de phase 2 avant d'essuyer un cuisant échec en phase 3.Une déconvenue dans la Nash qui a provoqué une chute d'un titre qui, au temps de sa splendeur il a y cinq ans, affichait une capitalisation de plus d'un milliard d'euros, contre environ 200 millions aujourd'hui.Toujours est-il que le Lanifibranor est le premier candidat médicament à avoir des effets statistiquement significatifs sur la résolution de la Nash sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la Nash, les principaux critères d'évaluation de la FDA (l'agence sanitaire américaine) et de l'EMA (l'Agence européenne des médicaments) pour une approbation accélérée pendant la réalisation du développement clinique de phase 3.Ces résultats positifs soutiennent la décision d'Inventiva de poursuivre le développement clinique de Lanifibranor et d'entrer en phase 3."Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une étude mondiale à l'issue de laquelle Lanifibranor a atteint à la fois les critères définis par la FDA et par l'EMA en seulement six mois, nous sommes optimistes quant au potentiel de notre candidat médicament dans une étude clinique de phase III pivot ", a commenté Pierre Broqua, Ph.D., directeur scientifique et cofondateur d'Inventiva.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.