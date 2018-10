Inventiva annonce deux nominations au sein de son équipe de direction en prévision d'étapes clés de son développement à venir

PRESS RELEASE

Marie-Paule Richard nommée Directrice Médicale et

David Nikodem nommé Vice-Président des Opérations aux États-Unis

Daix (France), le 17 octobre 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui la nomination du Dr Marie-Paule Richard, M.D., au poste de Directrice Médicale et du Dr David Nikodem, Ph.D., au poste de Vice-Président des Opérations aux États-Unis, en prévision des prochaines étapes de développement de la Société.

Le Dr Jean-Louis Abitbol, M.D., Directeur Médical d'Inventiva depuis trois ans et chef de l'équipe de développement médical de la Société, prendra sa retraite fin avril 2019. L'arrivée aujourd'hui de Marie-Paule Richard au poste de Directrice Médicale permettra de faciliter la transition en prévision des développements clés attendus en 2019, tels que la présentation des premiers résultats de l'étude de Phase IIb FASST (For A Systemic Sclerosis Treatment) de la Société début 2019 ainsi que des résultats de l'étude de Phase IIa iMProveS (Improve MPS treatment) au cours du deuxième semestre 2019. Le Dr Richard apportera à Inventiva une vaste expérience dans les domaines du développement clinique et de la stratégie règlementaire. Ses succès dans le dépôt et l'obtention d'autorisations auprès de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis et de l'EMA (European Medicines Agency) seront un atout majeur pour la Société pour mener à bien les interactions anticipées avec ces autorités réglementaires.

Inventiva bénéficiera également de la nomination du Dr David Nikodem qui a rejoint la Société au poste de Vice-Président des Opérations aux États-Unis en septembre. Sa connaissance approfondie de l'industrie et son expérience des marchés américains, tant du point de vue biopharmaceutique que du point de vue financier, seront essentielles pour renforcer la présence toujours plus active de la Société aux États-Unis. Le profil international du Dr Nikodem, son expérience et ses rôles instrumentaux chez Ally Bridge Group, Exane Asset Management et BNP Paribas, entre autres, constituent certainement des atouts précieux pour le développement d'Inventiva.

Commentant ces mouvements, Frédéric Cren, Président-Directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'accueillir Marie-Paule et David au sein de l'équipe d'Inventiva. Leurs profils internationaux ainsi que leur expertise dans les domaines financier et de la santé seront déterminants pour les étapes à franchir, à commencer par la présentation des premiers résultats de l'étude dans la SSc début 2019. Marie-Paule et David joueront également un rôle clé dans le renforcement de notre présence croissante à l'étranger. Mon équipe et moi-même tenons à remercier Jean-Louis pour son engagement continu et son dévouement aux côtés d'Inventiva au cours des années écoulées. En effet, il a été un pilier important du développement d'Inventiva et nous lui souhaitons d'ores et déjà une très bonne retraite l'année prochaine. »

« Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe d'Inventiva en cette période charnière, » a ajouté Marie-Paule Richard. « Je suis convaincue que les programmes différenciés d'Inventiva ont un réel potentiel pour répondre à des besoins

médicaux non satisfaits, et je me réjouis de pouvoir contribuer aux nombreux développements qui nous attendent. »

David Nikodem a commenté : « C'est une période importante pour Inventiva, particulièrement en vue des prochaines étapes de développement en France et à l'étranger. C'est un honneur pour moi de rejoindre l'équipe en place, et je me réjouis de participer au développement de nouveaux traitements pour des patients à l'échelle mondiale. »

Biographies

Dr Marie-Paule Richard, M.D.

Marie-Paule Richard, personnalité chevronnée dans le secteur médical, possède une expérience internationale riche et diversifiée acquise à des postes de haute direction au sein de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Marie-Paule Richard est particulièrement reconnue dans les domaines de la stratégie de développement clinique et des affaires règlementaires, ayant eu la charge de nombre d'autorisations de médicaments et d'accords de licence internationaux en Europe comme aux États-Unis.

Avant de rejoindre Inventiva, Marie-Paule Richard occupait le poste de Directrice Médicale de la société de biotechnologie belge Tigenix depuis 2014, récemment acquise par Takeda. Précédemment, elle avait occupé la fonction de Directrice Médicale chez AiCuris GmbH de 2010 à 2012 en Allemagne, et divers postes de direction internationaux chez Bristol Myers Squibb, Aventis Pharma, GlaxoSmithKline et Sanofi Pasteur. Marie-Paule Richard est titulaire d'un diplôme de médecine de l'Université de Nancy (France), et détient, entre autres qualifications, une spécialisation en immunologie clinique.

Dr David Nikodem, Ph.D.

David Nikodem possède une vaste expérience de plus de 15 ans dans tous les sous-secteurs de la santé, en tant que gestionnaire de portefeuille, analyste et gestionnaire des risques dans les entreprises et fonds cotés aux États-Unis, en France et à Hong Kong. Il est basé aux États-Unis (Washington, D.C.).

Avant de rejoindre Inventiva, David Nikodem a fondé en 2014 Sapidus Partners LLC, un cabinet de conseil basé aux Etats-Unis, où il a agi en tant que Consultant Senior pour Ally Bridge Group pendant les quatre dernières années, avec un focus sur le secteur biopharmaceutique, activité qu'il poursuivra en parallèle de ses nouvelles fonctions chez Inventiva. David Nikodem avait été précédemment gestionnaire de portefeuille chez Exane Asset Management à Paris (2010-2013), directeur et gestionnaire de portefeuille chez BNP Paribas à New York (2005-2009), et analyste senior du secteur de la santé chez Blumberg Capital Management à New York (2002-2005). Il a également occupé les fonctions d'examinateur de brevets et de chercheur en sciences fondamentales au National Institutes of Health. David Nikodem est titulaire d'un doctorat en biochimie et en biologie moléculaire de l'Université de Georgetown, et d'une double licence en chimie et en anglais de l'Université de Virginie.

A propos d'Inventiva: www.inventivapharma.com

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation eṕ igeń et́ ique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin med́ ical est important.

Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat med́ icament qui dispose d un m canisme d action

' é '

́ ́ unique passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (reć epteurs actives par les proliferateurs de peroxysomes, ou peroxisome proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le

̀ contrôle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications a fort besoin médical : la stéatose hépatique non alcoolique (ci-après « NASH »), une pathologie sev́ ère du foie en fortdéveloppement et qui touche déjà aux Etats-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclerodermie systemique ́

́

́ ́

(ci-après « SSc »), une maladie dont le taux de mortalité est très eĺ eve et sans aucun traitement approuvé à ce jour.

Inventiva dev́ eloppe en parallele un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.

̀

Inventiva s'est entoureé de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le ́ domaine de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont egalement et́ é mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la ̀ fibrose. Ces partenariats prev́ oient notamment le versement a Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte ̀ d'objectifs preć liniques, cliniques, reglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des ́ produits dev́ eloppes dans le cadre de ces partenariats.

Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et beń éficie d'installations de Recherche et Développement ̀

(ci-après « R&D ») acheteé s au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, pres de Dijon, une ́ chimiothèque de plus de 240.000 molecules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.

