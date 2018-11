Inventiva annonce la présentation d'un poster sur son programme d'inhibiteurs YAP/TEAD lors du symposium de l'EORTC-NCI-AACR à Dublin

Des résultats récents mettent en évidence le potentiel de petites molécules par voie orale en cours de développement pré-clinique par Inventiva, ciblant la voie YAP/TEAD comme thérapie potentielle pour le traitement du mésothéliome et du cancer du poumon non à petites cellules

Daix (France), le 7 novembre 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui qu'elle présentera un poster sur son programme pré-clinique YAP/TEAD lors du prochain événement « EORTC-NCI-AACR Molecular Targets and Therapeutics Symposium» qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2018 à Dublin en Irlande.

Le poster, intitulé « Discovery of promising anti-cancer drug combination using YAP/TEAD inhibitors with standard of care treatment in mesothelioma and NSCLC cells », illustre certaines des données récentes observées par Inventiva lors d'études pré-cliniques, selon lesquelles les molécules inhibitrices de YAP/TEAD - en cours d'évaluation par la Société - pourraient potentiellement être utilisées pour le traitement du mésothéliome, du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et d'autres cancers.

L'approche YAP/TEAD d'Inventiva vise à perturber la formation du complexe transcriptionnel associant YAP et TEAD, qui sont considérés comme des acteurs clés dans les processus d'oncogenèse et de fibrogenèse.

Inventiva a observé que ses molécules phares inhibitrices de YAP/TEAD ont empêché la formation du complexe transcriptionnel YAP/TEAD in vitro en entrainant une diminution de l'expression des gènes cibles de YAP/TEAD, associé à des effets antiprolifératifs sur des lignées de cellules cancéreuses dont la prolifération est contrôlée par la voie de signalisation Hippo. La Société a également observé dans des modèles murins de xénogreffes et de xénogreffes dérivées de patients (PDX), que ses molécules inhibitrices de YAP/TEAD démontrent de l'efficacité en monothérapie ou en association avec le traitement de référence.

Au regard de ces résultats prometteurs, la Société prévoit de terminer les études toxicologiques nécessaires pour pouvoir passer son programme YAP/TEAD au développement clinique de Phase I/II en 2019.

« Nous avons fait des progrès significatifs dans la compréhension de la voie de signalisation Hippo, qui offre un potentiel intéressant pour le traitement de cancers rares ou répandus,» déclare Pierre Broqua, Directeur Scientifique et Cofondateur d'Inventiva. « Nous avons observé que nos petites molécules brevetées ont fait preuve d'efficacité à la fois en monothérapie et en association avec le traitement de référence dans les modèles précliniques. Par ailleurs, les molécules qui inhibent l'interaction YAP/TEAD ont déjà montré qu'elles étaient potentiellement capables de surmonter les mécanismes de résistance aux médicaments et d'échappement tumoral, ce qui rend cette voie particulièrement intéressante. Notre programme avance bien et nous sommes impatients de le voir passer aux études qui permettront de déposer une demande d'IND (Investigational New Drug).»

Informations concernant la présentation:

Titre du poster: "Discovery of promising anti-cancer drug combination using YAP-TEAD inhibitors with standard of care treatment in mesothelioma and NSCLC cells" Titre de la séance: Drug Resistance and Modifiers Date: Vendredi 16 Novembre 2018 Heure: 10h à 14h Lieu: The Convention Centre, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin, Irlande

À propos du symposium de l'EORTC-NCI-AACR

Organisé par l'EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), le NCI (National Cancer Institute) et l'AARC (American Association for Cancer Research), le 30ème symposium de l'EORTC-NCI-AACR 2018 rassemble des universitaires, des scientifiques et des représentants de l'industrie pour discuter des dernières avancées en matière de développement de médicaments, de sélection des cibles, et de l'impact des nouvelles découvertes en biologie moléculaire.

À propos d'Inventiva : www.inventivapharma.com

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation eṕ igeń et́ ique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin med́ ical est important.

Son produit phare, le lanifibranor, est un candidat med́ icament qui dispose d'un mecanisme d'action unique

́

passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs actives par les proliferateurs de peroxysomes, ou peroxisome proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le

́

́

̀ contrôle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications a fort besoin médical : la stéatose hépatique non alcoolique (ci-après « NASH »), une pathologie sev́ ère du foie en fortdéveloppement et qui touche déjà aux Etats-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclerodermie systemique ̀ ́ ́

́

́ ́

(ci-après « SSc »), une maladie dont le taux de mortalité est tres eleve et sans aucun traitement approuvé à ce jour.

Inventiva dev́ eloppe en parallele un second programme clinique avec l'odiparcil pour le traitement de la mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.

̀

Inventiva s'est entoureé de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la ̀ fibrose. Ces partenariats prev́ oient notamment le versement a Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte ̀ d'objectifs preć liniques, cliniques, reglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes de toutproduit developpe dans le cadre de ces partenariats.

́

́

Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et beń éficie d'installations de Recherche et Développement ̀

(ci-après « R&D ») acheteé s au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, pres de Dijon, une ́ chimiothèque de plus de 240.000 molecules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations à l'égard des plans cliniques de développements, de la stratégie opérationnelle et réglementaire, et des futures performances d'Inventiva, et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l'opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires ni qu'ils obtiendront un succès commercial. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Nous vous invitons à vous référer au document de référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 13 avril 2018 sous le numéro R.18-013 pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes.

Inventiva n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Inventiva ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l'utilisation qui serait faite de ces déclarations.