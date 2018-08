Inventiva : avenant à un contrat sur des options d'achat

23/08/2018 | 09:01

Inventiva fait part de la conclusion d'un avenant au contrat du 11 janvier 2017 conclu entre ses co-fondateurs et BVF Partners, portant sur des options d'achat à dénouement physique et ayant pour objet des actions de la société biopharmaceutique.



Selon les termes de l'avenant, le terme initial de la période d'exercice des options d'achat, initialement fixé au 16 février 2019, a été avancé au 17 septembre 2018 et a été prorogé pour une nouvelle période courant du 18 septembre 2018 jusqu'au 16 février 2020.



Le nombre d'actions objet des options d'achat durant la période d'exercice allant du 18 septembre 2018 jusqu'au 16 février 2020, passera de 1.764.705 à 1.250.000, et le prix unitaire d'exercice des options durant cette période augmentera de 8,5 à 12 euros.



