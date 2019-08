Inventiva enregistre un nouveau brevet européen renforçant et étendant la protection de son candidat médicament phare lanifibranor

Le nouveau brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets protège l’utilisation de lanifibranor dans de nombreuses maladies fibrotiques dont la NASH jusqu’en juin 2035





Ce brevet consolide le portefeuille de brevets de la Société pour lanifibranor qui comprenait déjà un brevet européen protégeant le composé jusqu’en 2026, avec une extension potentielle jusqu’en 2031

Des demandes de brevet pour protéger l’utilisation de lanifibranor dans la NASH dans d’autres pays clés dont la Chine et le Japon sont en cours d’examen



Daix (France), le 28 août 2019 – Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie, annonce aujourd’hui que l’Office Européen des Brevets (OEB) a approuvé le 28 août 2019 un nouveau brevet qui protège jusqu’en juin 2035 l’utilisation de lanifibranor dans 38 pays européens dans le traitement de nombreuses maladies fibrotiques dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH).

Ce nouveau brevet renforce et étend la durée de la protection de lanifibranor en Europe qui y était déjà établie avec le brevet de composé (New Chemical Entity, NCE) lequel expirera au mois d’août 2031 (cette date d'expiration tient compte d'une éventuelle prolongation de cinq ans pour compenser les délais réglementaires liés à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché).

En plus de l’Europe, l’utilisation de lanifibranor dans diverses indications fibrotiques dont la NASH est déjà protégée aux Etats-Unis. Inventiva a déposé des demandes de brevet ayant des caractéristiques similaires dans d’autres marchés de référence de l’industrie pharmaceutique, dont la Chine et le Japon, qui sont en cours d’examen.

Pierre Broqua, Ph.D., Directeur Scientifique et cofondateur d’Inventiva, a déclaré : « L’obtention de ce brevet en Europe est une excellente nouvelle qui nous permet de renforcer et d’étendre la protection de lanifibranor dans de nombreuses indications fibrotiques, notamment la NASH, dans un de nos marchés clés. Conjugué aux décisions de l’USPTO aux Etats-Unis, nous consolidons considérablement notre portefeuille de brevets pour notre candidat médicament phare dans des régions et pays où le besoin de traitement des maladies fibrotiques est très élevé. Cette dynamique positive confirme notre approche innovante en matière de R&D qui est au cœur de notre stratégie. »



À propos de lanifibranor

Lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale dont l'action consiste à induire des effets anti-fibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des changements métaboliques positifs en activant les trois isoformes de proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »). Les PPAR sont des récepteurs nucléaires bien connus qui régulent la modulation épigénétique. Lanifibranor est un agoniste PPAR conçu pour activer de façon modérée et équipotente les trois isoformes de PPAR, avec une activation équilibrée des PPARα et PPARδ, et une activation partielle de PPARγ. S'il existe d'autres agonistes de PPAR qui ciblent un ou deux isoformes de PPAR, lanifibranor est le seul agoniste de pan-PPAR actuellement en développement clinique. La Société estime que le profil de modulateur pan-PPAR modéré et équilibré de lanifibranor contribue également au bon profil de sécurité et de tolérance qui a été observé dans les essais cliniques et les études précliniques dans lesquels il a été évalué.

Inventiva évalue actuellement lanifibranor dans un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), maladie hépatique chronique et progressive pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l’oncologie.

Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe actuellement deux candidats médicaments – lanifibranor et odiparcil – dans la stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et les mucopolysaccharidoses (« MPS ») respectivement, ainsi qu’un portefeuille de plusieurs programmes en stade préclinique.

Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique et progressive. Inventiva évalue actuellement lanifibranor dans le cadre d’un essai clinique de Phase IIb pour le traitement de cette maladie, pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement approuvé.

Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de patients souffrant de la MPS, un groupe de maladies génétiques rares. La Société évalue actuellement odiparcil dans un essai clinique de Phase IIa pour le traitement de patients souffrant de la MPS de type VI.

En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme dans la voie de signalisation Hippo. La Société a conclu deux partenariats stratégiques avec AbbVie et Boehringer Ingelheim dans les domaines des maladies auto-immunes et de la fibrose idiopathique pulmonaire (« IPF ») respectivement. AbbVie a démarré la phase de développement clinique d’ABBV-157, un candidat médicament pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration avec Inventiva. Ces partenariats prévoient le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l’atteinte d’objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre de ces partenariats.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Par ailleurs, Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext : IVA – ISIN : FR0013233012). www.inventivapharma.com



